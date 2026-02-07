الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
(إسرائيل) تُصعّد حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة
07 فبراير 2026 . الساعة: 09:45 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/309783
كلمات مفتاحية
حرب غزة
هيومن رايتس ووتش
التطهير العرقي
الابادةالجماعية
متعلقات
انفوجرافيك:
حرب الإبادة والتطهير العرقي مستمرة
حماس: تقرير هآرتس دليل على جرائم الحرب والتطهير العرقي في غزة
أخبار رئيسية
مليشيات الظل.. أدوات الاحتلال في الحرب الخفية بغزة!
كيف تُباع ربطة الخبز بثلاثة أضعاف ثمنها في غزة؟
إسرائيل تواصل إغلاق غزة في وجه الصحافة لإخفاء حرب الإبادة
بالأرقام.. فساد نظمي مهنا مصادرة مليارات داخل فلسطين وخارجها
حكومة الاحتلال تناقش مشروع قانون لتسريع إقامة مستوطنات جديدة
بعد مسيرات حاشدة في لندن.. جلسة برلمانية بريطانية لمساءلة الحكومة بشأن فلسطين
المرصد الأورومتوسطي: ربط إعادة إعمار غزة بنزع السلاح شرعنة لاستمرار الإبادة الجماعية
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
الركام الإلكتروني في غزة خطر صامت
انفوجرافيك:
11 طفلاً قضوا تجمّداً في غزة والعائلات تواجه شتاءً قاسياً داخل خيام غير ملائمة
انفوجرافيك:
خروقات متواصلة...هدنة على الورق ومجازر على الأرض
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل