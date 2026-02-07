عشرات الآلاف يتظاهرون في اليمن دعمًا لغزة

تظاهر عشرات آلاف من اليمنيين، الجمعة، في العاصمة صنعاء وعدة محافظات؛ دعمًا لغزة وتضامنًا مع إيران.

وشارك عشرات الآلاف في مظاهرة حاشدة بالعاصمة صنعاء، بدعوة من زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي.

ورف المتظاهرون شعار "تلبية ونصرة للشعب الفلسطيني.. ثابتون وجاهزون للجولة القادمة"، كما رفعوا العلمين اليمني والفلسطيني.

ورددوا هتافات منها "مع غزة يمن الشرفاء.. غضب ونفير ووفاء" و"مع غزة موقفنا الأول.. لا يتغير لا يتبدل" بالإضافة إلى "يا غزة نحن على المبدأ.. مشتاقون لضرب الأعداء".

وقال مستشار المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد أنعم في بيان حول الفاعلية: إن "هذا الحشد جاء تلبية لدعوة إخواننا المجاهدين في فلسطين، وتضامنا مع إخواننا في إيران ولبنان".

وأضاف أنهم "على استعداد للجولة القادمة في المواجهة مع العدو الإسرائيلي وأعوانه وشركائه".

وتابع "موقفنا ثابت ومبدئي ومستمر في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم لا مثيل له في هذا العصر".

وشدد على موقفهم المساند لإيران مقابل "الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية" التي تستمر في مشاريعها التوسعية والتدميرية تحت عنوان "إسرائيل الكبرى" و"تغيير الشرق الأوسط".