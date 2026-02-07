تقديرًا لمواقفه؛ جوارديولا مدربًا شرفيًا لنادٍ في غزة

منح فريق “غزة الإرادة” لكرة القدم لذوي البتر في قطاع غزة، المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، صفة “مدرب شرفي” للفريق، تقديرًا لمواقفه الإنسانية ودعمه المستمر للشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو لاعبي الفريق وهم يحملون صورة جوارديولا، فيما أعلن قائد الفريق في التسجيل: “جوارديولا مدربًا شرفيًا لفريق غزة الإرادة. نوجه له رسالة شكر على مواقفه الإنسانية ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني بشكل عام وغزة بشكل خاص”.

ويأتي هذا التكريم تكريمًا لمواقف جوارديولا الإنسانية الداعمة للقضية الفلسطينية، وتضامنه المستمر مع المدنيين الذين يعانون الظروف الصعبة في القطاع.

وسبق أن أبدى جوارديولا تضامنًا واضحًا مع الفلسطينيين، وندد بالمعاناة التي يتعرض لها أطفال غزة، كما ظهر في مناسبات دولية وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية، مؤكدًا على ضرورة لفت الانتباه إلى الصور المؤلمة للأطفال الذين يعيشون تحت الأنقاض دون دعم دولي كافٍ.

ويعكس هذا التكريم استمرار تأثير مواقف جوارديولا الإنسانية، ليس فقط على المستوى الإعلامي، بل أيضًا على المستوى الرمزي والإنساني في المجتمع الفلسطيني.