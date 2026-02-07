6 انتصارات في افتتاح البطولة التنشيطية لكرة القدم للصالات في غزة

شهدت افتتاح مباريات البطولة التنشيطية لكرة القدم للصالات في غزة، تحقيق ستة فرق انتصارات متتالية ضمن منافسات الفرعين، والتي ينظمها اتحاد كرة القدم بمشاركة 24 نادياً من مختلف المحافظات.

وتعد هذه البطولة الأولى التي تُقام بعد حرب الإبادة التي شهدها القطاع، والتي دمرت البنية التحتية الرياضية وأسهمت في توقف النشاطات الرياضية لسنوات، ما يجعل هذه الانطلاقة بمثابة رسالة صمود وإعادة الحياة للرياضة الفلسطينية في غزة.

فرع غزة والشمال

على ملعب نادي فلسطين، فاز بيت حانون الرياضي على المجمع الإسلامي (2-1)، سجل لبيت حانون ربحي اشتيوي وهيثم أبو عودة، بينما أحرز هدف المجمع الوحيد محمد الحمامي.

وفي نفس المجموعة، تغلب اتحاد الشجاعية على الهلال (3-1)، حيث سجل وسيم فرج هدفين، وخيري مهدي هدفًا واحدًا، فيما أحرز هدف الهلال محمد عبيد.

أدار المباريات طاقم تحكيم مكون من محمود الصواف، محمود أبو حصيرة، ومحمد السدودي.

فرع الوسطى والجنوب

على ملعب النصيرات، حقق خدمات النصيرات فوزًا على شباب خانيونس (2-1)، وسجل للنصيرات محمود شاهين هدفين، بينما أحرز هدف خانيونس إسماعيل جبر.

وفي المباراة الثانية، تفوق نماء الرياضي على بيت لاهيا (4-2)، سجل رباعية نماء محمد سلمان هدفين، إضافة إلى إسماعيل أبو جراد ومحمد القاضي، وسجل بيت لاهيا هدفين عن طريق أحمد سعد.

أدار المباريات طاقم تحكيم مكون من محمد الغول، حازم الصوفي، وفادي السمهوري.

على ملعب اتحاد دير البلح، فاز اتحاد خانيونس على الأمل (2-1) بتوقيع عمر أبو عبيدة وحسام الشاعر، فيما أحرز هدف الأمل حسن العويني.

وفي المباراة الثانية، تغلب اتحاد دير البلح على خدمات البريج (8-3)، سجل لأصحاب الأرض أحمد أبو ناجي هدفين، ومحمد أبو عمران ثلاثة أهداف، بالإضافة إلى معتز ريان، قصي أبو ماشي، ومازن عويضة، بينما سجل لخدمات البريج أحمد الكرنز هدفين ومهدي عاصي هدف واحد.

أدار المباريات طاقم تحكيم مكون من عدنان حنيدق، خالد أبو الخير، ومحمد الغول.

جدول مباريات الأحد

فرع غزة والشمال – ملعب نادي فلسطين، المجموعة الثانية:

• أهلي بيت حانون – غزة الرياضي

• الأهلي الفلسطيني – خدمات الشاطئ

فرع الوسطى والجنوب – ملعب النصيرات، المجموعة الثانية:

• خدمات رفح – أهلي النصيرات

• شباب الزوايدة – خدمات خانيونس

ملعب اتحاد دير البلح، المجموعة الأولى:

• شباب رفح – الأمل

• اتحاد خانيونس – اتحاد دير البلح

شهد افتتاح البطولة تنافسًا قويًا ومباريات مثيرة، وهو ما يعكس حرص الأندية على إعادة النشاط الرياضي إلى القطاع وإرسال رسالة صمود وإرادة رغم الدمار والتحديات التي خلفتها حرب الإبادة.