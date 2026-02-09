صحة غزة: توقف الإمدادات المخبرية يهدد عمل المختبرات وبنوك الدم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إنّ استمرار توقف إدخال الإمدادات المخبرية يُفاقم من أزمة عمل المختبرات وبنوك الدم ويهدد بتوقفها.

وأضافت أنّ نسبة العجز في الأصناف الصفرية من مواد الفحص المخبرية تجاوزت 84%، فيما وصلت نسبة العجز في المستهلكات والمستلزمات المخبرية إلى 71%.

وأوضحت أنّ جُملة من الفحوصات المخبرية مُهددة بالتوقف بالكامل مع تفاقم الأزمة، مشيرةً إلى أنّ خدمة فحص CBC وفحوصات عوامل التجلط وغازات الدم والميكروبيولوجي وفحوصات الأورام وفحوصات تطابق نقل الدم من أكثر الفحوصات تضررًا.

وأكدت أنّ المرضى والجرحى في أقسام العناية المركزة والعمليات والطوارئ وحضانات الأطفال لا يمكن تقديم الرعاية الطبية لهم دون توفر الفحوصات المخبرية اللازمة.

وطالبت وزارة الصحة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضمان تعزيز أرصدة المختبرات وبنوك الدم، التي باتت أمام لحظات قد تتوقف معها الخدمة.