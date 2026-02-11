حصاد 2025 حصاد 2025

حماس: الاحتلال يعرقل حركة المسافرين عبر معبر رفح ويخالف اتفاق وقف إطلاق النار

أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، أن الاحتلال ما زال يضع العراقيل أمام المسافرين عبر معبر رفح، ولا يسمح بخروج الأعداد المتفق عليها، وهو ما يشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي.

وأشار قاسم في تصريح صحفي، إلى أن الاحتلال لم يسمح إلا بدخول 27٪ من الأعداد المتفق عليها، بالإضافة إلى عمليات التحقيق والتعذيب والمضايقات التي يتعرض لها المسافرون من قبل جنود الاحتلال.

ودعا قاسم كل الوسطاء والدول الضامنة إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص معبر رفح، ووقف الانتهاكات الواسعة لكل مكونات اتفاق وقف إطلاق النار.

