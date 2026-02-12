41 معتقلًا بينهم 4 مواطنات ونائب رئيس بلدية في حملة اقتحامات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اعتقال 41 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم 4 مواطنات ونائب رئيس بلدية.

وأفادت مصادر محلية بأن حملة اعتقالات واسعة شهدتها محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، طالت 17 مواطنًا، 9 منهم خلال اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس، وهم: طالب سمير سلوادي، حمزه سمير سلوادي، عمر عصان ريحان، يزن عصام ريحان، نصر خلدون عصيده، محمد خلدون عصيده، محمود عماد يامين، معتز عبد السلام أيوب، وأسامة مصطفى عابد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان عقب مداهمة منازلهم في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، وهم: وسام عبد الرازق داوود، وآدم عبد الكريم داوود، وكرم عبد الغني خضير.

وشهد مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية شرقي نابلس حملة مداهمات واسعة طالت منازل المواطنين، وأسفرت عن اعتقال الشبان ثائر رمانة، وبيان ترياقي، ومحمد إياد شكوكاني، وعبادة ضمرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال نائب رئيس بلدية عصيرة الشمالية الأسير المحرر براء جرارعة، عقب مداهمة منزله خلال اقتحام القرية شمال نابلس.

وأضافت المصادر أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية كفر قليل جنوب نابلس، وحاصرت منزلًا واقتحمته وفتشته، واعتقلت المواطن فادي القني.

وفي محافظة الخليل، اعتُقلت الطالبة في كلية الشريعة الظاهرية جنى إحسان أبو وردة خلال اقتحام مخيم الفوار للاجئين جنوبي الخليل، كما جرى اعتقال الشاب علي أبو صبحة خلال اقتحام منطقة أم السطر في مدينة يطا.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد متروك بعد مداهمة منزله في المدينة.

كما اعتقلت 4 شبان خلال اقتحام مخيم الفارعة للاجئين جنوبي طوباس، إضافة إلى اعتقال فتاة وفتى قاصرين خلال اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى أحمد حسين عبد الله بشارات (16 عامًا)، والفتاة ندى إياد أحمد عودة (17 عامًا) من طمون.

وفي أريحا، اعتُقل محمد عاصي ضمرة عقب مداهمة منزله في حي كتف الواد، كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات لمنازل المواطنين في مخيمي عين السلطان وعقبة جبر في المدينة.

وفي بلدة جيوس شمال قلقيلية، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات خلال مداهمات لمنازل المواطنين طالت 10 شبان.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة صبا نزيه البرغوثي من منزلها في قرية دير غسانة شمالي غرب مدينة رام الله.

كما اعتقل الاحتلال الشابة سندس لفداوي عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلتها في الحارة الشرقية بمدينة طولكرم؛ علمًا أنها زوجة أسير تحرر قبل أيام من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام أكثر من عامين.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر فادي مطر أبو سميرة من ضاحية شويكة شمالي مدينة طولكرم، بعد اقتحام منزله المستأجر، علمًا أنه نازح من مخيم طولكرم للاجئين.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات شبه يومية تنفذها قوات الاحتلال، تتخللها عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.