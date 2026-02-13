الداخلية بغزة تفتح تحقيقاً لمعرفة أسباب حريق مخازن مؤسسة إغاثية

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إن طواقم الدفاع المدني، وبإسناد قوات من الشرطة، سيطرت على حريق كبير اندلع في مخازن تتبع لمؤسسة إغاثية في شارع الثورة بحي الرمال في مدينة غزة، بعد جهود كبيرة استمرت لثلاث ساعات.

وأضافت الوزارة في تصريح صحفي، أن وجود مواد قابلة للاشتعال داخل المخازن، إلى جانب ضعف الإمكانات، ساهم في زيادة حجم الحريق وصعوبة السيطرة عليه، مشيرةً إلى أن طواقم الدفاع المدني عملت على منع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

وأوضحت أنه تم نقل عدد من الإصابات بالاختناق إلى الجهات الطبية المختصة، وإخلاء عالقين كانوا داخل المبنى الذي اندلع فيه الحريق، لافتةً إلى أن الحريق خلّف أضراراً مادية كبيرة.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة المختصة فتحت تحقيقاً للوقوف على مسببات الحريق.