الدفاع المدني في غزة يطالب بدعم عاجل لتعزيز قدراته الميدانية

قال د. محمد المغير، مدير إدارة الدعم الإنساني والتعاون الدولي بجهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، إن قدرات الجهاز تعرضت خلال العامين الماضيين لسلسلة من الهجمات الإسرائيلية التي أدت إلى تدمير واسع في معدات الإطفاء والإنقاذ والاستجابة السريعة.

وأوضح المغير في تصريح صحفي، أن جميع آليات الاستجابة للحوادث تعرضت للتدمير، ما تسبب في تأخير زمن السيطرة على الحرائق والحوادث المختلفة، وأثر بشكل مباشر على قدرة الطواقم في الوصول السريع إلى أماكن الاستهداف والتعامل مع الحالات الطارئة.

وأضاف أن الجهاز يعاني من نقص حاد في المعدات الضرورية للتعامل مع الحرائق، إلى جانب نقص في سيارات الإطفاء اللازمة، الأمر الذي جعل استجابة الدفاع المدني تتأثر بصورة خطيرة، وترك السكان في وضع هش أمام المخاطر المتزايدة.

ودعا المغير الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى تقديم دعم عاجل لجهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، مطالبًا بمساندة من “عملية الفارس 3”، واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، واللجنة المصرية لإغاثة الشعب الفلسطيني، ومؤسسة “آفاد” التركية، إضافة إلى منظمة الحماية المدنية الدولية، من أجل تمكين الجهاز من مواصلة مهامه في إطفاء الحرائق وإنقاذ المواطنين.

وشدد على ضرورة تزويد الدفاع المدني بالمعدات والآليات اللازمة، وتوفير سبل الحماية للطواقم العاملة، وضمان توفير الاحتياجات التشغيلية الأساسية، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وختم تصريحه بالتأكيد على وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الإنسانية، داعيًا إلى تدخل عاجل لإنقاذ ما تبقى من مقدرات جهاز الدفاع المدني وتعزيز قدرته على الاستجابة للطوارئ.