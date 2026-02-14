الداخلية: إجراءات مشددة لضمان خلوّ المستشفيات من المظاهر المسلحة وتعزيز انتشار القوة الشرطية

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني أنها تواصل جهودها المكثفة لضمان خلوّ المستشفيات والمرافق الصحية من أي مظاهر مسلحة، لا سيما تلك الصادرة عن بعض أفراد العائلات الذين يدخلون إلى حرمها، مشددة على ضرورة الحفاظ على قدسية هذه المرافق باعتبارها مناطق إنسانية خالصة يجب أن تبقى بعيدة عن أي تجاذبات أو مظاهر مسلحة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي نقلته "الرسالة نت" اليوم، أنها خصصت قوة شرطية للانتشار داخل المستشفيات وفي محيطها، بهدف المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في إطار تعزيز النظام وحماية المرضى والطواقم الطبية والزوار.

وأشارت إلى أنها واجهت تحديات ميدانية أثناء أداء مهامها، خاصة في ظل الاستهداف المتكرر من قبل قوات الاحتلال لعناصرها خلال تنفيذ الواجب، ما أثر على سرعة ضبط بعض الحالات، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في القيام بمسؤولياتها بحزم.

وشددت وزارة الداخلية على أنها بصدد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان فرض النظام داخل المستشفيات وفي محيطها، بما ينسجم مع القانون ويحافظ على المصلحة العامة وسلامة الجميع.