انفوجرافيك:
766 جثمانًا فلسطينيًا محتجزة بـ"إسرائيل" بينها 373 منذ حرب الإبادة بغزة
14 فبراير 2026 . الساعة: 01:21 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/309942
كلمات مفتاحية
الجثامين المحتجزة
حرب الابادة
جثامين فلسطينيين
