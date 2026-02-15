بلدية غزة تدعو جميع المؤسسات للتنسيق معها قبل استئجار أي بركس

دعت بلدية غزة جميع المؤسسات المحلية والدولية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها قبل استئجار أو استخدام أي بركس (منشأة مؤقتة أو قائمة)، للاطلاع على وضعه التنظيمي والقانوني، والتأكد من سلامة استخدامه وفق الإجراءات المعتمدة.

وأوضحت البلدية في بيان يوم الأحد، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم العمل وتوحيد الجهود، بما يضمن حسن الاستخدام، ويحول دون وقوع أي إشكالات مستقبلية، ويكفل وضوح الإجراءات أمام جميع الجهات ذات العلاقة.

وطالبت الجهات المعنية بمراجعة مركز خدمات الجمهور في بلدية غزة، مبينة أنه سيتم التعامل مع الطلبات بروح من التعاون والمرونة.

وثمنت البلدية تفهّم وتعاون الجميع، مؤكدة أن التنسيق المسبق يسهم في تعزيز النظام والسلامة العامة.