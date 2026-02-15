إصابة المطارد سامر سمارة واستشهاد نجله يزن سمارة برصاص أمن السلطة

أفادت مصادر محلية باستشهاد الطفل يزن سمارة، وإصابة والده المطارد سامر سمارة في قدميه برصاص أجهزة أمن السلطة، مساء اليوم الأحد في منطقة طمون.

وبحسب المصادر، لاحقت أجهزة أمن السلطة سامر سمارة وأطلقت النار بكثافة تجاه مركبته قرب مفترق العشارين في البلدة، ما تسبب بحالة من الرعب والخوف في صفوف المواطنين المارة.

وأضافت أن أجهزة السلطة تواصل تنفيذ حملات ملاحقة واعتقال بحق مواطنين على خلفيات تتعلق بالتعبير عن الرأي ومقاومة الاحتلال، وتشمل — وفق المصادر — طلبة وأسرى محررين وأطفالًا.

كما نقلت شهادات معتقلين سياسيين أُفرج عنهم من سجون السلطة اتهامات باستخدام أساليب تعذيب قاسية بحق المعتقلين، وتحويل مراكز الاحتجاز — بحسب وصفهم — إلى أماكن تشهد انتهاكات جسيمة.