المكتب الإعلامي: 925 مسافراً وعائداً عبر معبر رفح منذ 2 فبراير

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي تفاصيل حركة المسافرين عبر معبر رفح البري خلال الفترة الممتدة من الاثنين 2 فبراير 2026 حتى الاثنين 16 فبراير 2026، والتي شهدت حركة سفر محدودة وإغلاقات في بعض الأيام.

وأوضح المكتب أن حركة السفر جاءت على النحو الآتي:

في يوم الاثنين 2 فبراير 2026، سافر 20 مسافراً، بينهم 5 مرضى و15 مرافقاً، فيما وصل إلى قطاع غزة 12 شخصاً، منهم 9 نساء و3 أطفال.

وفي الثلاثاء 3 فبراير 2026، سافر 40 مسافراً، بينهم 16 مريضاً و24 مرافقاً، كما تم إرجاع 26 مسافراً ومنعهم من السفر، ووصل 26 من العائدين إلى غزة.

أما الأربعاء 4 فبراير 2026، فقد سافر 47 مسافراً، بينهم 16 مريضاً و31 مرافقاً، ووصل 25 من العائدين إلى القطاع.

وفي الخميس 5 فبراير 2026، سافر 28 مسافراً، بينهم 7 مرضى و21 مرافقاً، فيما وصل 25 من العائدين.

وأُغلق المعبر يومي الجمعة 6 فبراير والسبت 7 فبراير 2026.

وفي الأحد 8 فبراير 2026، سافر 50 مسافراً، بينهم 19 مريضاً و31 مرافقاً، ووصل 44 من العائدين.

وفي الاثنين 9 فبراير 2026، سافر 40 مسافراً، بينهم 20 مريضاً و20 مرافقاً، ووصل 40 من العائدين.

وفي الثلاثاء 10 فبراير 2026، سافر 50 مسافراً، بينهم 19 مريضاً و31 مرافقاً، ووصل 41 من العائدين.

وفي الأربعاء 11 فبراير 2026، سافر 51 مسافراً، بينهم 19 مريضاً و33 مرافقاً، ووصل 46 من العائدين.

وفي الخميس 12 فبراير 2026، سافر 65 مسافراً، بينهم 28 مريضاً و37 مرافقاً، ووصل 43 من العائدين.

كما أُغلق المعبر يومي الجمعة 13 فبراير والسبت 14 فبراير 2026.

وفي الأحد 15 فبراير 2026، سافر 64 مسافراً، بينهم 27 مريضاً و37 مرافقاً، ووصل 54 من العائدين.

وفي الاثنين 16 فبراير 2026، سافر 65 مسافراً، بينهم 25 مريضاً و40 مرافقاً، ووصل 49 من العائدين.

وبيّن المكتب الإعلامي الحكومي أن إجمالي عدد المسافرين خلال الفترة المذكورة بلغ 520 مسافراً، فيما بلغ عدد الواصلين 405، وتم إرجاع 26 مسافراً.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المسافرين والعائدين بلغ 925 شخصاً من أصل 3,000 مسافر كان من المفترض سفرهم ذهاباً وإياباً عبر معبر رفح البري، بنسبة التزام تُقدّر بنحو 31%.