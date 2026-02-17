شرطة غزة تكثف إجراءاتها الميدانية لضبط الأسواق وتسهيل الحركة في رمضان

شرعت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة، صباح الثلاثاء، في تنفيذ خطة الانتشار الخاصة بشهر رمضان المبارك، بهدف تنظيم سير الحياة اليومية وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين خلال الشهر الفضيل، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع.

وقالت إدارة العمليات والاتصالات في الشرطة إن الخطة تركز على تعزيز التواجد الشرطي في المناطق الحيوية بمختلف محافظات قطاع غزة، بما يشمل الأسواق، والشوارع الرئيسية، والمفترقات المركزية، والمساجد، وذلك لتسهيل حركة المواطنين والتخفيف عنهم، خصوصًا في أوقات الذروة قبيل موعد الإفطار.

وأوضحت الإدارة أن الخطة تتضمن تكثيف عمل دائرة مباحث التموين في الأسواق والمولات والمحال التجارية، لمتابعة توفر السلع الأساسية وصلاحيتها، ومراقبة الأسعار، ومنع حالات الاحتكار أو الاستغلال، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على الاستقرار في الأسواق خلال الشهر الكريم.

وأضافت أنه سيتم تسيير دوريات يومية من مراكز الشرطة في محيط الأسواق والمفترقات الرئيسية، لا سيما في الفترة الممتدة من بعد صلاة العصر وحتى أذان المغرب، بهدف تسهيل حركة السير وضمان انسيابيتها، وتقليل الازدحام المروري.

وبحسب خطة الانتشار، ستكثف إدارة المرور والنجدة تواجد عناصرها على المفترقات الحيوية والرئيسية، مع تسيير دوريات إضافية قرب الأسواق والمناطق المكتظة، لتيسير حركة المركبات ومنع الاختناقات المرورية، خاصة في أوقات التسوق المسائية.

كما أعلنت الشرطة عن نشر قوات التدخل وحفظ النظام في عدد من المفترقات المركزية والأماكن الحيوية، لمساندة إدارات الشرطة المختصة في تنفيذ خطة رمضان، وضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وأكدت إدارة العمليات والاتصالات أن جميع إدارات الشرطة تعمل على تركيز جهودها لخدمة المواطنين ومساندتهم مع حلول شهر رمضان وخلال أيامه، داعية المواطنين إلى التعاون مع الإجراءات المتخذة حرصًا على المصلحة العامة.

ونوّهت الشرطة إلى إمكانية التواصل عبر الرقم المجاني (100) في حال وقوع أي طارئ أو الحاجة إلى مساعدة.

ويأتي تنفيذ الخطة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والنظام العام، وضمان توفير بيئة مناسبة وآمنة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.