العبيدي لـ"الرسالة": 20 ألفًا في جنين بلا منازل ورمضان الثالث في ظل النزوح

قال نضال العبيدي، رئيس بلدية جنين السابق، إن هذا هو رمضان الثالث الذي يأتي على مخيمات شمال الضفة الغربية وقرابة 42 فلسطينيًا فقدوا منازلهم بشكل كامل، بينهم نحو 20 ألفًا في جنين وحدها.

وأوضح العبيدي لـ"الرسالة نت" أن سلطات الاحتلال ترفض السماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم، وتفرض شروطًا تعجيزية تهدف عمليًا إلى شطب المخيم وإنهاء رمزيته الوطنية.

وأضاف أن الدمار الذي لحق بالمخيمات طال البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية، ما جعل آلاف العائلات بلا مأوى حقيقي.

وأشار إلى أن استمرار النزوح لسنوات متتالية خلق أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة، خاصة مع محدودية الإمكانات المتاحة لدعم المتضررين.

وأكد أن الاحتلال يسعى عبر هذه السياسة إلى إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي في المنطقة، وإضعاف الحاضنة الشعبية للمخيمات.

وبيّن أن شهر رمضان يأتي هذا العام وسط مشاعر حزن وفقدان، في ظل غياب البيوت التي كانت تجمع العائلات حول موائد الإفطار.

ودعا إلى تحرك دولي عاجل لإلزام الاحتلال بالسماح بعودة السكان، وإعادة إعمار ما دمره، وفقًا للقانون الدولي.

وختم العبيدي بالتأكيد أن المخيم سيبقى شاهدًا على قضية اللاجئين، وأن كل محاولات شطبه أو إنهائه ستفشل أمام تمسك أهله بحقهم في العودة والحياة الكريمة.