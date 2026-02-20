تحرير 3 محاضر وضبط 9 تجار مخالفين للتسعيرة الرسمية في خان يونس

أعلن المكتب الإعلامي لشرطة خان يونس، اليوم الجمعة، تقرير عمل مباحث التموين بالمحافظة خلال اليوم الثاني من شهر رمضان 1447هـ الموافق 19 فبراير 2026م.

وأوضح المكتب أنه تم استنفار جميع القوة لتنفيذ جولات على أسواق المحافظة برفقة وزارة الاقتصاد، لمتابعة البسطات والمحلات والأسعار والسلع، والتأكد من تاريخ الصلاحية على كل منتج.

وبيّن أنه تم تنفيذ 19 زيارة تفتيشية بواقع 6 جولات ميدانية، جرى خلالها تحرير 3 محاضر ضبط.

وأشار إلى ضبط 300 كيلو خيار و300 كيلو كوسا طرف التاجر (ت.ع) لقيامه برفع الأسعار، حيث تم إلزامه البيع في الميدان بالسعر الرسمي لوزارة الاقتصاد الوطني.

كما تم ضبط 337 كيلو خيار طرف التاجر (ع.ع) لقيامه برفع الأسعار، حيث تم إلزامه البيع في الميدان بالسعر الرسمي لوزارة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه تم ضبط 250 كيلو خيار و280 كيلو كوسا طرف التاجر (ع.ق) لقيامه برفع الأسعار، حيث تم إلزامه البيع في الميدان بالسعر الرسمي لوزارة الاقتصاد الوطني.

وفي السياق، تم ضبط 222 كيلو خيار طرف التاجر (م.ع) لقيامه برفع الأسعار، حيث تم إلزامه البيع في الميدان بالسعر الرسمي لوزارة الاقتصاد الوطني.

كما تم ضبط 6 أطباق بيض طرف البائع (أ.ع) لقيامه برفع الأسعار، حيث تم إلزامه البيع في الميدان بالسعر الرسمي لوزارة الاقتصاد الوطني.

وأفاد المكتب بأنه تم ضبط وحجز 9 من التجار عدة ساعات في نظارة الشرطة، وأخذ تعهدات عليهم بالالتزام بالتسعيرة الرسمية لوزارة الاقتصاد الوطني، وتوقيعهم على غرامة قدرها 50 ألف شيكل في حال مخالفة التعليمات.