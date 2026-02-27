رئيس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية: يجوز دفع زكاة الفطر عبر التطبيق البنكي بقيمة 10 شواقل للفرد

أكد الدكتور ماهر السوسي رئيس لجنة الإفتاء في الجامعة الإسلامية أنه **يجوز شرعاً للمسلم دفع زكاة الفطر عن نفسه أو عن غيره عبر التطبيق البنكي أو وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة، وذلك ما دام المسلم يحدد النية الصحيحة ويؤدي القيمة المالية المقررة عن كل فرد.

وأوضح الدكتور السوسي لـ"الرسالة نت" أن الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في دفع الزكاة لا ينافي الشريعة الإسلامية، طالما وصلت الزكاة إلى مستحقيها قبل صلاة عيد الفطر وأن النية كانت صادقة في السداد، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب يُسهِّل على المكلف أداء فريضته ويساهم في توسيع رقعة التكافل الاجتماعي في المجتمع المعاصر.

وقال أيضاً أن قيمة زكاة الفطر لهذا العام تقدر بـ 10 شواقل للفرد، ويجوز للمكلف إخراجها نقداً عبر التطبيق البنكي بنفس القيمة الشرعية المطلوبة.

إن هذا التيسير في طرق السداد يأتي استجابة لمقتضيات العصر وتسهيلًا على المسلمين في أداء هذه الفريضة الإنسانية قبل موعد صلاة عيد الفطر المبارك.

علماً بأن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يملك قوت يومه ويخرجها عن نفسه ومن تجب عليه نفقته، وتُخرج قبل صلاة العيد أو قبله بوقت معقول وفقًا للأحكام الفقهية المعروفة.