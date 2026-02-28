رمضان كريم رمضان كريم

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: تلقينا عشرات نداءات الاستغاثة، ومئات الخيام غرقت في مناطق عدة جراء المنخفض الجوي الأخير

الرسالة نت

.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/310153

كلمات مفتاحية

المنخفض الجوي نداء استغاثة الخيام بغزة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من انفوجرافيك

تم نسخ الرابط بنجاح.