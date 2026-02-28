الأخبار
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
تلقينا عشرات نداءات الاستغاثة، ومئات الخيام غرقت في مناطق عدة جراء المنخفض الجوي الأخير
28 فبراير 2026 . الساعة: 10:11 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/310153
كلمات مفتاحية
المنخفض الجوي
نداء استغاثة
الخيام بغزة
