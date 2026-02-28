المقاومة العراقية لـ "الرسالة نت": كل الخيارات مفتوحة والعدوان على إيران يهدد المنطقة بأسرها

أكد حسين الموسوي المتحدث باسم حركة النجباء العراقية ، إحدى فصائل المقاومة العراقية، أن “كل الخيارات مفتوحة في مواجهة أي تصعيد”، مشدداً على أن “العدوان على إيران يمثل تهديداً مباشراً للمنطقة بأسرها”.

وقال الموسوي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إن هذا العدوان “يشكل وصفة لتدمير المنطقة، ويدفع جميع دولها نحو سيناريوهات كارثية”، محملاً ما وصفه بـ“المشروع الأمريكي الإسرائيلي” مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع.

وأضاف أن “السياسات التي يقودها المعتوه ترامب وكيان الاحتلال لن تجلب إلا الفوضى وعدم الاستقرار”، مؤكداً أن استمرار هذه النهج العدواني سيقابل بمواقف حازمة من قوى المقاومة في المنطقة.

وأوضح أن “هذه الجريمة ستولد إصراراً متزايداً لدى أبناء المنطقة للتصدي للأطماع الأمريكية الإسرائيلية”، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولات كبيرة في مسار المواجهة الإقليمية.

وختم الموسوي تصريحه بالتأكيد على أن قوى المقاومة “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء”، وأن الرد سيكون “بحجم التحديات والمخاطر التي تتهدد شعوب المنطقة”.