رئيس جمعية النقل الخاص بغزة لـ"الرسالة نت": المعبر يعمل بشكل طبيعي وتوريد البضائع مستمر

أكد ناهض شحيبر، رئيس جمعية النقل الخاص للرسالة، أن المعبر يعمل بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن عمليات توريد البضائع مستمرة دون انقطاع، وأن الحركة الاعتيادية للمعبر تضمن توافر السلع الأساسية في الأسواق.

وأوضح شحيبر في تصريح خاص بالرسالة نت أن التنسيقات الخاصة بإدخال الشحنات مستمرة أيضًا، متوقعًا استمرار دخول البضائع يوم غد، بما يطمئن المواطنين ويخفف أي مخاوف متعلقة بالنقص أو تأخر التوريد.

وطمأن شحيبر المواطنين بأن الأسواق مليئة بالسلع والمواد التموينية، وأن هناك متابعة مستمرة لضمان عدم حدوث أي اختناقات، مؤكدًا أن كل الإجراءات تسير لتأمين استقرار العرض والطلب.

وشدد على أن الجهات المعنية تعمل بالتنسيق مع التجار لضمان انسيابية دخول البضائع، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان وعدم الانجرار وراء أي شائعات قد تثير القلق، مؤكّدًا أن الوضع التمويني تحت السيطرة ويخدم مصالح المستهلكين.