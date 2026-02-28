"المقاومة الفلسطينية": العدوان على إيران يستهدف كل مكونات الأمة

أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية الهجوم الصهيوني الأمريكي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، معتبرة أنه "يعكس نية الإدارتين الأمريكية والصهيونية إلى جر الإقليم لمواجهة مفتوحة خدمة لمساعيهما للسيطرة على شعوب المنطقة وإخضاعها".

وأكدت الفصائل في بيان صحفي، أن "العدوان على الجمهورية الإسلامية هو عدوان على كل مكونات الأمة، ويأتي في المقام الأول بسبب وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم مقاومتها الباسلة".

وأضاف أن "هذا العدوان وفي ظل ما يكشفه العدو بلسان قادته وما أفصح عنه السفير الأمريكي يؤكد بأنه مجرد حلقة ضمن مسلسل الأطماع الامريكية الصهيونية تجاه المنطقة بأسرها؛ وومنها دولنا العربية أيضاً التي لن تكون بمأمن عن هذه الأطماع".

وذكرت الفصائل أن "العدوان الوحشي لن يكسر إرادة الشعب الإيراني وقيادته العظيمة"، مشيرة إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت في الماضي والحاضر "قوة كبيرة وجهوزية عالية في مواجهة الأعداء".

وختمت فصائل المقاومة الفلسطينية بيانها بالإعلان عن تضامنها مع إيران، داعية إلى "توحد واصطفاف واسع لكل أبناء الأمة وأحرارها في هذه المواجهة التي ستشكل وجه المنطقة لعقود قادمة".