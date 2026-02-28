مجزرة في ميناب: 57 شهيدة إثر استهداف مدرسة للبنات بعدوان أمريكي–إسرائيلي

ارتفع عدد ضحايا المدرسة الابتدائية للبنات في ميناب الإيرانية إلى 57 شهيدة و60 جريحة، بفعل العدوان الأميركي الإسرائيلي الذي استهدف المدرسة، اليوم السبت.

وأشار المسؤول الإداري لمدينة ميناب جنوبي إيران، محمد رادمهر، إلى أن عمليات الإغاثة وإزالة الأنقاض لا تزال مستمرة.

وأفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية، اليوم السبت، بأنّ العشرات من التلاميذ ما زالوا محاصرين بين أنقاض المدرسة في محافظة هرمزغان جنوب إيران، عقب تعرضها لغارة جوية، فيما جرى إنقاذ عدد منهم.

وأشارت الوكالة إلى أن مستشفى يقع في المنطقة نفسها تعرّض أيضاً لأضرار جزئية.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية أيضاً باستشهاد تلميذين في منطقة نارمك في طهران.

ونفذت الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، في وقتٍ سابق اليوم، عدواناً على إيران، استهدف عدة محافظات في البلاد.