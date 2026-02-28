الشاطئ واتحاد دير البلح يتأهلان لنصف نهائي البطولة التنشيطية لأندية غزة  

تأهل فريقي خدمات الشاطئ واتحاد دير البلح إلي نصف نهائي البطولة التنشيطية لأندية الدرجتين الممتازة والأولى لخماسيات كرة القدم، بعد فوزهما على اتحاد الشجاعية وأهلي النصيرات.

وعلى ملعب نادي فلسطين تغلب فريق خدمات الشاطئ على جاره اتحاد الشجاعية 2/3 في مباراة مثيرة حسم بها أبناء البحرية الصعود على حساب أحد المرشحين للقب اتحاد الشجاعية.

بدأ النشاط الأول على عكس المتوقع بسيطرة كاملة لأبناء البحرية حيث نجح الحارس أحمد عفانة في تسجيل الهدف الاول من تسديدة زاحفة سكنت شباك الشجاعية.

ارتباك لاعبي الشجاعية تواصل الأمر الذي استغله لاعبي الشاطئ بالهدف الثاني سجله خميس حمودة لينتهي الشوط الأول بتقدم الشاطئ 0/2.

شوط ثاني مغاير بعد ضغط الشجاعية المكثف كان له ما اراد بهدف أول سجله عمر العرعير، ليرد عليه بلال النجار بالهدف الثالث للشاطئ ، كثف الشجاعية من ضغطه ونجح عمر العرعير في تسجيل الهدف الثاني لتنتهي المباراة بفوز الشاطئ 2/3، أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من محمد الغول ، محمود أبو مصطفى ، عدنان حنيدق.

وفي المباراة الثانية أقصى اتحاد دير البلح فريق أهلي النصيرات بعد فوزه بنتيجة 3/5.

افتتح أحمد أبو ربيع التسجيل للدير ويتعادل أنس أبو شملة للنصيرات، ليسيطر بعدها الدير بتسجيله 3 أهداف بأقدام كريم ريان هدفين أحمد عمران ، في المقابل نجح أحمد المتابعة وأنس أبو شملة في تسجيل الهدفين الثاني والثالث النصيرات ، ويختتم أحمد أبو ناجي خماسية الدير.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من فادي السمهوري ، محمد ابو شهلا ، حازم الصوفي.

مباريات الأحد

خدمات جباليا - بيت حانون الاهلي

ملعب نادي فلسطين

شباب الزوايدة - شباب خانيونس

ملعب النصيرات