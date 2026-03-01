فصائل فلسطينية تنعى قادة إيرانيين وتتوعد بمواصلة نهج المقاومة

أصدرت فصائل فلسطينية بيان نعي أعلنت فيه استشهاد عدد من القادة الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، إلى جانب مسؤولين عسكريين بارزين، وذلك على خلفية هجوم نسبته إلى إسرائيل والولايات المتحدة استهدف مواقع داخل إيران، وفق ما جاء في البيان.

وذكرت الفصائل في بيانها أن من بين القتلى وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده، وأمين مجلس الدفاع علي شمخاني، وقائد الحرس الثوري اللواء محمد باكبور، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء عبد الرحيم الموسوي.

وأعربت الفصائل عن تعازيها للشعب الإيراني وقيادته، معتبرة أن هذه التطورات “لن تؤثر على مسار المقاومة”، ومؤكدة استمرارها في ما وصفته بـ“نهج المواجهة”.

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتبادل الاتهامات بين أطراف عدة بشأن الهجوم وتداعياته المحتملة على أمن المنطقة.