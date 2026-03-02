سفارات أمريكا وقواعدها تتعرض لهجمات وصواريخ بالشرق الأوسط

تتصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط بوتيرة غير مسبوقة، مع سلسلة استهدافات شملت إيران، فلسطين المحتلة، الإمارات، قطر، البحرين، العراق، الأردن، عُمان، السعودية، الكويت، وقبرص.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا خطيرًا للنشاط العسكري والصاروخي بعد بدء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

وفي البحرين، شهدت البلاد مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين داعمين لإيران ومنددين باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، حيث ألقى بعض المحتجين زجاجات حارقة تجاه عناصر الأمن.

أما في الكويت، فقد هبط جنديان أمريكيان بالمظلات بعد سقوط طائرتهما الحربية غرب البلاد. وأظهرت لقطات مصورة الطيار الأمريكي وهو يُسلم إلى الأمن الكويتي من قبل الأهالي، في مشاهد اعتبرت محرجة للجانب الأمريكي.

كما سُجلت لحظات سقوط الطائرة في منطقة الجهراء شمال غرب الكويت، مع تصاعد ألسنة الدخان بشكل كبير.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية إن عدداً من الطائرات الحربية الأمريكية سقط، فيما نجت أطقمها بالكامل، وإنها تنسق مع القوات الأمريكية بشأن ملابسات الحادث واتخاذ إجراءات فنية مشتركة.

وفي تطور آخر، استهدفت إيران مبنى السفارة الأمريكية في الكويت، مما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان في محيط السفارة.

كما سُجلت انفجارات في كل من الدوحة ودبي، فيما أطلقت إيران صواريخ استهدفت قاعدة أمريكية في البحرين، ما أسفر عن تصاعد أعمدة الدخان بكثافة.

وفي العراق، سُمع دوي انفجار في أربيل شمال البلاد، عقب استهداف قاعدة أمريكية بواسطة طائرة مسيرة إيرانية.

وأفادت مصادر أمنية عن إسقاط ثلاث مسيرات فوق مطار أربيل الذي تتمركز فيه القوات الأمريكية، وسط مخاوف من تصعيد أكبر في الأيام المقبلة.