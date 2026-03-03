غارات إسرائيلية على لبنان وطهران وإيران ترد بالهجوم على قواعد أمريكية

تواصلت الحرب الإسرائيلية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على إيران لليوم الرابع على التوالي، وسط استمرار الغارات على مناطق مختلفة من البلاد، في الوقت الذي ضربت فيه إيران أهدافا أمريكية في دول الخليج.

وشن الطيران الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات عنيفة على العاصمة طهران، بعد إصدار إنذار لسكان العاصمة الإيرانية.

وتعرضت السفارة الأمريكية بالعاصمة السعودية الرياض لهجوم بمسيّرتين، وأعلنت الكويت عن تعرضها لموجة من الصواريخ والمسيرات، فيما قالت قطر إنها تصدت بنجاح لصاروخين بالستيين استهدفا عدة مناطق في البلاد.

بدورها، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت القواعد الأمريكية في أربيل شمال العراق.

وعلى الجبهة اللبنانية، تواصلت الغارات الإسرائيلية لليوم الثاني على التوالي، على الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت وعلى بلدات عدة في الجنوب، فيما أعلن حزب الله عن استهداف مواقع للاحتلال في شمال فلسطين وجنوب سوريا.

وأفادت مصادر إعلامية لبنانية أن طيران الاحتلال شن صباح اليوم غارتين على منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية ببيروت، استهدفتا مبنى إذاعة النور ومبنى دار الحضارة الاسلامية للطباعة والنشر في حارة حريك.

واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة الخيام وأطراف بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان.

وارتفع عدد ضحايا سلسلة الغارات التي شنتها "إسرائيل" على لبنان أمس الاثنين، إلى 52 شهيدا و154 مصابا، بحسب تقرير صادر عن وحدة إدارة الكوارث الحكومية.

من جانبه، قال العميد إبراهيم جباري؛ مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني أمس الاثنين إن مضيق هرمز أُغلِق، مشددا على أن قوات الحرس الثوري ستستهدف أي سفينة تحاول العبور.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه دمر المبنى الرئيسي للقيادة وهيئة الأركان بالقاعدة الجوية الأمريكية في البحرين بـ20 مسيرة و3 صواريخ، ما أدى إلى إضرام النيران في خزانات وقودها.