شهيد شمال خانيونس بنيران الاحتلال الإسرائيلي وسط خروقات مستمرة

استشهد فلسطيني صباح اليوم الثلاثاء، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خانيونس، تزامناً مع تواصل القصف المدفعي، واستمرار خرق اتفاق التهدئة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول شهيد مجهول الهوية بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السطر الشرقي شمالي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفجر اليوم، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار والقذائف في عرض بحر غزة وخاصة شمال غرب القطاع.

واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة غزة، وخانيونس، بينما شنَّ الاحتلال غارةً إسرائيلية شرق المحافظة الوسطى.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الإثنين، عن ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 630، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين أول 2025.