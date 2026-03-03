لجان المقاومة تدين استهداف قناة المنار وإذاعة النور في لبنان

دانت لجان المقاومة في فلسطين يوم الثلاثاء، العدوان الذي استهدف ليل أمس وفجر اليوم مقري قناة المنار وإذاعة النور، واصفة الهجوم بأنه عمل "همجي" طال مؤسستين إعلاميتين مدنيتين تمثلان صوتًا صادقًا للأحرار والمستضعفين.

وأكدت اللجان في بيان وصل "الرسالة نت"، أن الاعتداء يعكس ضعف الكيان وهشاشته وإفلاسه في مواجهة الأصوات القادرة على كشف زيف روايته

وأشارت إلى أن استهداف المؤسستين الإعلاميتين يأتي امتدادًا لعمليات الاستهداف التي طالت الصحفيين الفلسطينيين والعرب خلال معركة طوفان الأقصى.

وشددت لجان المقاومة على أن هذا العدوان لن يتمكن من طمس الحقيقة أو إسكات الأصوات الداعمة لقضايا الأمة، مؤكدًا استمرار العمل الإعلامي في فضح الاعتداءات وكشف الحقائق.

وأعلنت اللجان تضامنها الكامل مع طواقم قناة المنار وإذاعة النور، داعية جميع المنظمات الصحفية والهيئات الإعلامية إلى إدانة الاستهداف والتحرك لحماية المؤسسات الإعلامية من الاعتداءات المتكررة.