المقاومة الإسلامية تعلن قصف موقع معيان باروخ ردًا على عدوان "إسرائيلي"

أعلنت المقاومة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قصف صاروخي استهدف موقع “معيان باروخ” في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة، وذلك ردًا على ما وصفته بـ”العدوان الإسرائيلي المجرم” الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية.

وقالت المقاومة، في بيانها الرابع الصادر بتاريخ 3 مارس/آذار 2026، إن القصف تم عند الساعة 10:50 صباحًا، وجاء في سياق الرد على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مدنية لبنانية خلال الساعات الماضية.

واستهل البيان بآيات من القرآن الكريم، مؤكداً أن الرد يأتي في إطار مواجهة ما اعتبرته اعتداءً متواصلاً على الأراضي اللبنانية وسكانها.

وختمت المقاومة بيانها بالتشديد على أن “النصر من عند الله”، وفق ما ورد في نص البيان.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية – الفلسطينية، وتبادل القصف بين الجانبين، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات في المنطقة.