المقاومة الإسلامية تعلن استهداف دبابة ميركافا في تل نحاس وإصابتها إصابة مباشرة

أعلنت المقاومة الإسلامية، عصر اليوم الثلاثاء، استهداف دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا” في منطقة تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا جنوب لبنان، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانها السابع الصادر بتاريخ 3 مارس/آذار 2026، إن العملية جاءت ردًا على ما وصفته بـ”العدوان الإسرائيلي المجرم” الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية.

وأوضح البيان أن مقاتلي المقاومة رصدوا تحركات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل نحاس، قبل أن يبادروا عند الساعة الثالثة من عصر اليوم إلى استهداف دبابة “ميركافا” بالأسلحة المناسبة، مشيرًا إلى إصابتها بشكل مباشر.

واستهل البيان بآيات من القرآن الكريم، مؤكدًا أن العمليات تأتي في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية – الفلسطينية، واستمرار تبادل القصف والاستهدافات بين الجانبين، وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهات في المنطقة.