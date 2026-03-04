مدير الإغاثة الطبية: تدهور حاد في الأوضاع الصحية بغزة بسبب نقص الأدوية والوقود

قال مدير الإغاثة الطبية في غزة، الدكتور محمد أبو عفش، الأربعاء، إن الأوضاع الصحية في القطاع تشهد تدهورًا حادًا في ظل استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، محذرًا من تداعيات خطيرة على قدرة المنظومة الصحية على تقديم خدماتها.

وأوضح أبو عفش في تصريحات صحفية، أن الجهات المعنية تنتظر إدخال شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية جرى التنسيق بشأنها، مشيرًا إلى أن هناك وعودًا بإدخال عدد من القاطرات خلال الساعات المقبلة، في وقت تعاني فيه المستشفيات والمراكز الصحية من نقص متراكم منذ فترة طويلة.

وأضاف أن تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن ما تم إدخاله من إمدادات طبية منذ وقف إطلاق النار لا يتجاوز ما بين 5% و7% مقارنة بالفترات السابقة، ما يعكس حجم الفجوة القائمة في الاحتياجات الطبية.

وفي سياق متصل، لفت إلى استمرار أزمة الوقود، مؤكدًا أن الكميات الواردة من السولار محدودة ولا تلبي احتياجات المرافق الصحية والإنسانية، التي تعتمد بشكل أساسي على المولدات الكهربائية لتشغيل أقسامها الحيوية.

وشدد على أن انقطاع الكهرباء يعيق تقديم الخدمات الطبية بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن أزمة الوقود انعكست كذلك على القطاعات الخدمية، لا سيما في ظل تراكم آلاف الأطنان من النفايات في الشوارع، ما يثير مخاوف من تداعيات بيئية وصحية، واحتمال تفشي أمراض في ظل ضعف قدرة النظام الصحي على الاستجابة بسبب نقص الإمكانات.

كما تطرق إلى ملف المرضى المحتاجين للعلاج خارج القطاع، واصفًا وتيرة خروجهم بأنها بطيئة، في وقت تتزايد فيه أعداد الحالات التي تحتاج إلى تحويلات عاجلة.

وأكد أن استمرار التأخير يفاقم معاناة المرضى وعائلاتهم في غزة، داعيًا إلى تسريع الإجراءات وإيجاد آليات أكثر فاعلية لضمان خروج الحالات الحرجة في أقرب وقت ممكن.