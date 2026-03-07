خدمات جباليا وشباب خانيونس يتأهلان لنهائي البطولة الرمضانية لأندية غزة





تأهل فريقا خدمات جباليا وشباب خانيونس إلي نهائي البطولة التنشيطية لخماسيات كرة القدم للفرعين بعد الفوز على خدمات الشاطئ واتحاد دير البلح.

وفي فرع غزة والشمال صعد خدمات جباليا إلي المباراة النهائية بعد فوزه على خدمات الشاطئ بنتيجة 0/1 سجله مؤمن أبو رفيع في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب نادي فلسطين.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من خالد ابو الخير، عدنان حنيدق، فراس الزعانين.

وفي فرع الوسطى والجنوب صعد فريق شباب خانيونس لنهائي البطولة بعد فوزه المثير على اتحاد دير البلح بنتيجة 1/2، في المباراة التي أقيمت على ملعب النصيرات.

تقدم أحمد أبو ناجي لدير البلح، ويرد شباب خانيونس بهدفين عبر خالد القوقا وسليمان أبو عبيدة.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد أبو شهلا، فادي السمهورى،حازم الصوفي



مباريات الأحد

غزة الرياضي - شباب جباليا

ملعب نادي فلسطين

خدمات رفح - اتحاد خانيونس

ملعب النصيرات