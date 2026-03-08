أبو عبيدة يبارك عمليات حزب الله ويدعو الأمة للوحدة والتصدي لمخططات الاحتلال

بارك الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة"، مساء الأحد، عمليات التصدي البطولية للقوات الصهيونية المعتدية التي يقوم بها مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان، وتكبيدها خسائر فادحة، وكذلك ضرب أهدافٍ نوعيةٍ في عمق الكيان.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له، أن القسام يشد على أيدي المقاومين؛ وهم يمارسون حقهم في الدفاع عن أرضهم وسيادة وطنهم، في مواجهة العدوان الذي لم يتوقف لحظةً واحدةً

وأضاف "نترحم على شهداء لبنان الشقيق، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحاه، والسلامة لكل أبنائه، ونستذكر في هذا المقام سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله، الذي اتخذ قراراً أخلاقياً وجريئاً بالوقوف إلى جانب غزة وأهلها، وقدم روحَه مع عددٍ كبيرٍ من إخوانه على طريق القدس".

ودعا شعوب الأمة للتكاتف والوقوف صفاً واحداً في وجه مخططات الاحتلال، ونواياه المبيتة لتوسيع العدوان ليطال المزيد من البلدان العربية والإسلامية، إذ لم يعد يُخفِي أطماعَه بإقامة ما يسميه "إسرائيل الكبرى".