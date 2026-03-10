من طهران إلى غزة: كيف تعيد الحرب الأمريكية–الإسرائيلية ترتيب موقع الفلسطينيين؟

أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة تحليلية جديدة بعنوان:"الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران وتحولات مركز الثقل في الصراع الإقليمي وانعكاساتها على الفلسطينيين".

وتناقش الورقة كيف أدت الحرب المفتوحة التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد إيران إلى إعادة ترتيب أولويات الصراع الإقليمي، وانتقال الاهتمام الدولي من القضية الفلسطينية إلى الأمن الإقليمي وأمن الطاقة، وتسلط الضوء على تأثير هذه التحولات على الفلسطينيين، لا سيما في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك التحديات السياسية والأمنية وضرورة تعزيز الوحدة الداخلية والموقف الدبلوماسي الفلسطيني.

كما تقدم الورقة سيناريوهات لمسارات الحرب المحتملة، مع توصيات عملية للفاعلين الفلسطينيين للحفاظ على موقع القضية الفلسطينية في الأجندة الدولية ومنع توظيفها ضمن صراعات القوى الإقليمية.

يؤكد المركز، من خلال هذه الورقة، على أهمية توحيد الصف الفلسطيني واستثمار أي تحولات إقليمية لصالح القضية الوطنية، مؤكداً دوره في تقديم تحليل استراتيجي رصين يستند إلى التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة في المنطقة.