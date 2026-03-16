بالأسماء.. الاحتلال يعتقل 18 مواطناً بينهم فتيان وأب ونجله خلال اقتحامات بالضفة

نفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين 16 مارس 2026، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت 18 مواطناً بينهم عدد من الفتيان وأب ونجله، وذلك خلال اقتحام عشرات المنازل، وتركزت الاعتقالات في بيت لحم وطولكرم، إلى جانب اعتقالات في رام الله ونابلس وجنين.

ففي محافظة بيت لحم: اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وبلدة تقوع جنوب شرق المدينة، واعتقلت ستة فتيان من البلدة وهم: وديع محمد البدن، وآدم محمد البدن، وبلال عاطف صباح، ومحمد ياسين صباح، وأحمد علي صباح، وأحمد سامي أبو مفرح، كما اعتقلت الشاب موسى عواد بعد مداهمة منزله في شارع الصف وسط مدينة بيت لحم.

أما في محافظة طولكرم: اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عتيل شمال طولكرم، واعتقلت أربعة شبان وهم: نهاد سليم، وعلاء سليم، ومعاوية الشلبي، ومعتصم السعدي، بعد مداهمة عدد من المنازل في البلدة.

وفي محافظة رام الله والبيرة: اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله، واعتقلت الشابين أنس العجوري ويزن جردات بعد مداهمة منزليهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المهندس محمد كنعان ونجله بعد اقتحام أحد المساجد في حي عين منجد بمدينة رام الله، أثناء إحياء المصلين ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.

بينما في محافظة نابلس: اعتقلت قوات الاحتلال الدكتور مازن خويرة خلال اقتحام مدينة نابلس، كما اعتقلت الشاب ثابت نايف مسلم خلال اقتحام خربة المراجم جنوب المدينة.

أما في محافظة جنين: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم محمد أبو مريم من بلدة الجديدة جنوب جنين.

أكد مكتب إعلام الأسرى أن حملات الاعتقال المتصاعدة في الضفة الغربية تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك الفتيان والأكاديميون، وتأتي في سياق سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال عبر الاقتحامات الليلية للمنازل والمساجد وترويع المواطنين.

