الاحتلال يعتقل أكثر من 24 مواطناً خلال اقتحامات واسعة بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، حملات دهم واقتحام واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها أكثر من 24 مواطناً بينهم أسرى محررون، وتركزت الاعتقالات في محافظتي الخليل ونابلس، إلى جانب اعتقالات في طولكرم ورام الله وبيت لحم.

ففي محافظة الخليل: اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، ونفذت حملة اعتقالات وتحقيق ميداني داخل المخيم، عُرف من المعتقلين: يحيى زكريا محيسن، محمد عماد البدوي، محمد حسن البدوي، كرم محمود محيسن، محمود محيسن، إمام محيسن، إبراهيم عطالله جوابرة، صهيب وليد البدوي، ضياء عبد جوابرة، وئام مسلم أبو غازي، بشار عبد سعيد جوابرة، جمال نواف جوابرة، محمد أبو سل، محمد محمود محيسن.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة سعير شمال الخليل الشابين أحمد أيمن عبد السلام ومحمد صقر جرادات.

أما في محافظة نابلس: اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيمي عسكر وبلاطة، واعتقلت الأسير المحرر منتصر الشنار من حي المعاجين، والشاب رائد الحجاوي من الإسكان النمساوي، إضافة إلى اعتقال محمد سلامة من مخيم عسكر، وسامي زهران من منطقة رفيديا.

وفي محافظة طولكرم: اعتقلت قوات الاحتلال الأستاذ معاذ شحادة بعد مداهمة منزله في بلدة قفين شمال طولكرم.

بينما في محافظة رام الله والبيرة: اعتقلت قوات الاحتلال الشابين حسن طوخي وجهاد علقم خلال اقتحام حي أم الشرايط في مدينة البيرة، كما اقتحمت مخيم الأمعري واعتقلت أكثر من 15 مواطناً وأخضعتهم لتحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم لاحقاً.

وفي محافظة بيت لحم: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحمن شعيبات بعد مداهمة منزله في بيت ساحور شرق بيت لحم.

أكد مكتب إعلام الأسرى أن تصاعد حملات الاعتقال في الضفة الغربية يعكس استمرار سياسة التصعيد الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال، والتي تشمل الاقتحامات الواسعة للمناطق السكنية، وتنفيذ تحقيقات ميدانية جماعية، واستهداف الأسرى المحررين، في إطار سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني.

