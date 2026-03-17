900 شهيد في لبنان وتصعيد ميداني واسع وعمليات المقاومة تتواصل جنوباً

يتصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان بوتيرة متسارعة، جامعاً بين غارات جوية مكثفة وتوسيع للعمليات البرية في الجنوب، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد الضحايا واتساع نطاق الدمار، في ظل تحذيرات دولية من تداعيات إنسانية خطيرة وتراجع فرص التهدئة.

وبحسب ما أفادت به مصادر رسمية لبنانية وتقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل منذ الثاني من مارس/آذار إلى نحو 900 شهيد و2141 جريحاً.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الغارات الجوية على مناطق عدة بينها عرمون والطيبة والمجادل وزبقين وياطر وكفرا وقانا، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى بينهم امرأة، إضافة إلى إصابة سبعة أشخاص في غارة على بلدة شقرا في قضاء بنت جبيل.

وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت غارة جوية ترافقت مع تحليق مكثف للطيران الحربي، في وقت رُصد فيه توغل لقوات إسرائيلية في أطراف بلدة عيتا الشعب.

وتزامن التوغل الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب مع قصف مدفعي وجوي متزامن، وتحركات للجيش اللبناني لإخلاء بعض البلدات الحدودية بعد تلقي تحذيرات.

من جهته، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، فجر الثلاثاء 17/03/2026، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وذلك “دفاعاً عن لبنان وشعبه”، وفق ما ورد في بيانات الإعلام الحربي.

وأوضحت المقاومة أنه عند الساعة 00:30، تم استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال في موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل بصلية صاروخية، تلاها عند الساعة 00:45 استهداف تجمعين آخرين في جديدة ميس الجبل وجنوب بلدة مارون الراس الحدودية بصليات صاروخية مماثلة.

وفي تصعيد لافت، أعلنت المقاومة عند الساعة 01:45 استهداف دبابة “ميركافا” في مشروع الطيبة بصاروخ موجه، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال سارعت لسحب خسائرها تحت غطاء دخاني كثيف، قبل أن تعاود استهدافها بالقذائف المدفعية وصلية صاروخية.

كما أكدت استهداف تجمع لجنود الاحتلال في تلة الحمامص جنوب مدينة الخيام عند التوقيت نفسه، ضمن سلسلة عمليات متزامنة.

وفي بيان لاحق، أعلنت المقاومة عند الساعة 02:00 استهداف دبابة “ميركافا” ثانية في منطقة مشروع الطيبة بصاروخ موجه، مؤكدة إصابتها بشكل مباشر، ما يرفع عدد الدبابات المستهدفة إلى خمس منذ ليل أمس، وعند الساعة 03:00 استهدفت تجمع لجنود الاحتلال في مستوطنة “مسكاف عام” بصلية صاروخية.