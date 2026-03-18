وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الضربات (الإسرائيلية) في بيروت والبقاع

تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من لبنان، اليوم الأربعاء، مخلفة شهداء وجرحى، إلى جانب دمار واسع في الممتلكات، وسط تصعيد عسكري لافت طال العاصمة بيروت ومناطق الجنوب والبقاع.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، صباح اليوم، استشهاد شخصين وإصابة 6 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة سحمر في البقاع شرقي البلاد، فيما أفاد الدفاع المدني بإصابة 11 من عناصره خلال غارة أخرى على مدينة النبطية جنوبي لبنان.

كما أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الغارات (الإسرائيلية) على بيروت إلى 12 شهيدا و41 جريحا.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة صيدا جنوب لبنان، بغارة جوية صباح اليوم. وتزامن ذلك مع تجديد الإنذار لسكان جنوب لبنان بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني.

وفي العاصمة بيروت، شنّ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مبنى في حي الباشورة، بعد إصدار إنذارات مسبقة للسكان بإخلائه.

وأفادت مصادر محلية لبنانية، بانهيار المبنى بشكل كامل، في سابقة تُعد الأولى من نوعها في العاصمة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن المبنى ذاته كان قد تعرض لاستهداف سابق قبل خمسة أيام.

كما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى شقة سكنية في منطقة زقاق البلاط وسط بيروت، في إطار سلسلة ضربات متتالية طالت أحياء سكنية داخل المدينة.

وفي جنوب لبنان، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدات دير قانون النهر، والبرج الشمالي، إلى جانب استهداف مناطق الحوش وجل البحر والبص في مدينة صور.

كما جددت (إسرائيل) قصفها على بلدة سحمر في البقاع، في وقت وسعت فيه دائرة الاستهداف لتشمل مناطق عدة في الجنوب.