هجمات صاروخية إيرانية تضرب (إسرائيل) ومنشآت نفطية في الخليج

تواصلت المواجهات العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة و(إسرائيل)، وإيران من جهة أخرى، لليوم العشرين على التوالي، وسط تبادل هجمات جوية وصاروخية أسفرت عن خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة، خاصة في حقول النفط ومنشآت الطاقة.

أمس الأربعاء، استهدف سلاح الجو (الإسرائيلي) منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي في جنوب غرب إيران، مشملًا حقل بارس الجنوبي، بينما ردت إيران بإطلاق عدة موجات صاروخية على أهداف (إسرائيلية)، مستهدفة أيضًا منشآت نفطية في دول الخليج العربي.

وفي طهران، أفادت وسائل إعلام محلية صباح اليوم، بسماع دوي انفجارات وسط العاصمة، مع تحليق مكثف للطائرات المعادية، ما دفع السلطات لتفعيل الدفاعات الجوية للتصدي للأهداف المعادية شرق المدينة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مسلحتين وصاروخ كروز فوق طهران وكرج وقزوين باستخدام أنظمة دفاعية متطورة.

كما أفادت وكالة فارس باستشهاد عائلة بأكملها، من بينهم رضيع، جراء هجوم أمريكي-إسرائيلي استهدف مبنى سكني جنوبي طهران، بينما أعلنت السلطات في محافظة لرستان عن سقوط 12 شهيداً و116 جريحًا في هجوم مماثل على مناطق سكنية في مدينة دورود.

هجمات صاروخية على (إسرائيل)

وعلى الجانب الآخر، دوت صفارات الإنذار عدة مرات في فلسطين المحتلة، بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية استهدفت مناطق مختلفة.

وتسببت الهجمات في مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح طفيفة في بلدة جلجولية، فيما تعرض مبنى في (تل أبيب) للدمار، مع وجود عالقين داخله، بحسب القناة 14 الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام (إسرائيلية) إن شظايا الصواريخ أصابت مبانٍ في عدة مناطق من (تل أبيب الكبرى)، بما في ذلك مبنى مكون من ثمانية طوابق، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

تصعيد إقليمي

وامتدت التداعيات إلى العراق، حيث أفادت مصادر أمنية بسقوط ثلاث طائرات مسيرة جنوب مدينة البصرة، مسببة أضرارًا لمحطة المياه الثقيلة في قاعدة أم قصر البحرية، إضافة إلى استهداف معسكر للدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية قرب مطار بغداد.

وفي قطر، استهدفت صواريخ باليستية مدينة رأس لفان الصناعية، ما أدى إلى اندلاع حرائق تم السيطرة عليها بالكامل من قبل الدفاع المدني، فيما تعرضت مرافق الغاز الطبيعي المسال لأضرار جسيمة بحسب "قطر للطاقة".

أما في الإمارات، فقد سقطت شظايا نتيجة عملية تصد لصواريخ استهدفت منشأة حبشان للغاز وحقل باب، دون وقوع إصابات، وتم تعليق العمليات في منشأة حبشان، بينما اندلع حريق على متن سفينة شرق ميناء خورفكان بعد استهدافها بمقذوف مجهول المصدر، بحسب هيئة العمليات البحرية البريطانية.

وفي الكويت، أعلنت الإطفاء العام عن نشر 6 فرق للتعامل مع حريقين اندلعا في ميناءي مصفاة الأحمدي ومصفاة عبد الله، نتيجة استهداف المنشأتين.

وفي السعودية، أفادت وزارة الدفاع بسقوط طائرة مسيرة على مصفاة سامرف، وأوضحت أن السلطات تجري حاليًا تقييم الأضرار الناجمة عن الحادث.