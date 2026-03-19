هند رجب .. من صرخة هاتف إلى شاشة الأوسكار ثم إلى قاعة الكونجرس

لم تكن الطفلة الفلسطينية هند رجب تدرك أن صوتها المرتجف، الذي خرج من هاتف صغير محاصر بين جثث عائلتها، سيعبر حدود غزة ليصل إلى قاعات السينما العالمية، ثم إلى أروقة السياسة في واشنطن. ما بدأ بنداء استغاثة، انتهى بقصة تُروى على شاشة الأوسكار، وبمشروع قانون داخل الكونغرس الأمريكي.

في ذلك اليوم من شتاء 2024، بقي صوت هند معلقًا في ذاكرة العالم. تسجيل المكالمة، الذي وثّق خوف طفلة تطلب النجدة، لم يكن مجرد مادة إعلامية، بل تحوّل لاحقًا إلى قلب عمل سينمائي وثائقي درامي، أعاد بناء اللحظات الأخيرة بدقة موجعة. استخدم الفيلم التسجيل الأصلي، ممزوجًا بإعادة تمثيل بصرية، ليضع المشاهد داخل السيارة نفسها، حيث كانت الطفلة وحدها مع الموت.

الفيلم، الذي عُرض في مهرجانات دولية قبل أن يصل إلى سباق الأوسكار 2026، لم يعتمد على السرد التقليدي، بل على التجربة الحسية: صوت، صمت، انتظار، ثم انقطاع. لم يكن الهدف فقط رواية ما حدث، بل إجبار العالم على الاستماع… كما لو أن المكالمة لم تنتهِ بعد.

النقاد وصفوا العمل بأنه “شهادة صوتية ضد النسيان”، بينما رأى فيه ناشطون أداة ضغط أخلاقي. ومع تصاعد التفاعل، خرجت القصة من إطار الفن إلى المجال السياسي.

في خطوة غير مسبوقة، تقدم عدد من النواب الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي بمشروع قانون يحمل اسم "قانون العدالة لهند رجب". لم يكن الاسم اختيارًا عاطفيًا فقط، بل محاولة لتحويل قصة فردية إلى ملف مساءلة رسمي.

ينص المشروع على الدفع نحو:

- فتح تحقيق مستقل في ملابسات مقتل الطفلة.

- ضمان حماية طواقم الإسعاف والمدنيين في مناطق الحروب.

- ربط المساعدات العسكرية الأمريكية بمعايير حقوق الإنسان.

- تعزيز الشفافية في حوادث استهداف الأطفال.

هنا، لم يعد الفيلم مجرد عمل فني، بل صار وثيقة ضغط. الصور والصوتيات التي شاهدها الجمهور، أصبحت جزءًا من خطاب سياسي يُستخدم داخل جلسات النقاش.

الفائدة من هذا التحول لم تكن رمزية فقط. على المستوى الإنساني، أعاد الفيلم والقانون تسليط الضوء على معاناة الأطفال في غزة، بعد أن كادت تتراجع في زحام الأخبار. وعلى المستوى السياسي، فتح الباب أمام نقاشات داخل الولايات المتحدة حول المسؤولية الأخلاقية، وحدود الدعم العسكري، وضرورة المحاسبة.

أما على المستوى الثقافي، فقد أثبت أن السينما يمكن أن تكون امتدادًا للعدالة، أو على الأقل محاولة للاقتراب منها.

قصة هند، التي كادت أن تُدفن تحت الركام، أصبحت اليوم حاضرة في ذاكرة العالم، ليس فقط كضحية، بل كقضية.

لكن، وبين شاشة الأوسكار ومنصات التشريع، يبقى السؤال معلقًا كما كان في تلك المكالمة:

هل يمكن لصوتٍ واحد أن يغيّر شيئًا… أم أنه فقط يذكّر العالم بما اختار أن لا يراه؟