قتلى وجرحى في قصف صاروخي استهدف عراد جنوب فلسطين المحتلة

تل عدد من الإسرائيليين وأصيب العشرات، مساء السبت، جراء قصف صاروخي إيراني استهدف منطقة “عراد” في النقب جنوب فلسطين المحتلة، وسط حالة استنفار واسعة لفرق الإنقاذ والطوارئ.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، في حصيلة أولية، بمقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين يُعتقد أنهم تحت الأنقاض. في المقابل، أعلنت “نجمة داوود الحمراء” أنها تتعامل مع “حدث ضخم”، مؤكدة وجود عالقين، وداعية المواطنين إلى التوجه للمستشفيات والتبرع بالدم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منظومات الدفاع الجوي حاولت اعتراض الصاروخ، إلا أنه أصاب بشكل مباشر منطقة سكنية، ما أدى إلى دمار واسع وخسائر بشرية كبيرة. وأشارت تقارير محلية إلى انهيار نحو 9 مبانٍ نتيجة القصف.

وفي السياق، تحدثت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن الدفع بمروحيات إلى منطقة ديمونا للمساهمة في نقل المصابين، في وقت أعلن فيه الإسعاف الإسرائيلي حالة الطوارئ في منطقة النقب، مع استمرار التعامل مع عشرات الجرحى في موقع الاستهداف.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ حتى الآن، وسط توقعات بارتفاع حصيلة القتلى والمصابين خلال الساعات المقبلة.