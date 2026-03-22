“لغة القوة وحدها تكسر الاحتلال" .. أبو عبيدة يشيد بالضربات الإيرانية في قلب الاحتلال

أشاد المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أبو عبيدة، بالضربات الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم، معتبراً أنها تمثل “رداً طبيعياً” على ما وصفه بالعدوان، وتعكس تطوراً في تكتيكات المواجهة.

وقال أبو عبيدة، في سلسلة تصريحات نشرها عبر قناته على تطبيق تليجرام، إن الضربات استهدفت مواقع في عمق إسرائيل باستخدام أساليب جديدة، مشيراً إلى أنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

واعتبر أن هذه الهجمات لا تأتي فقط رداً على ما وصفه بـ“العدوان الصهيوأمريكي” على إيران، بل أيضاً على ما يجري في قطاع غزة، مضيفاً أن إسرائيل “لا تفهم إلا لغة القوة”، وأن تكبيدها خسائر كبيرة هو السبيل لوقف عملياتها.

وأضاف أن إيران تمثل، وفق تعبيره، “خط دفاع متقدم” عن الأمة الإسلامية، مشدداً على أن الهجمات لن تنجح في كسر إرادة من وصفهم بـ“الأحرار”. كما دعا إلى توحيد الصفوف في مواجهة إسرائيل، والعمل المشترك على ما اعتبره القضايا المركزية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ُ