فخري أبو دياب: استمرار إغلاق الأقصى بعد رمضان مؤشر على فرض سيطرة إسرائيلية كاملة

قال فخري أبو دياب، عضو مجلس أمناء المسجد الأقصى، إن استمرار إغلاق المسجد بعد شهر رمضان يعكس توجهًا إسرائيليًا خطيرًا نحو تثبيت واقع جديد في إدارة الحرم.

وأضاف في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن الإجراءات الإسرائيلية لم تتراجع بعد انتهاء الشهر الفضيل، بل استمرت بنفس الوتيرة، ما يؤكد وجود سياسة ممنهجة لإبقاء القيود المفروضة.

وأوضح أن هذا السلوك يشير إلى نية إسرائيل فرض سيطرة كاملة على المسجد الأقصى، بما يشمل التحكم في مواعيد الدخول والخروج وإدارة شؤونه.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تمثل تقويضًا واضحًا لدور دائرة الأوقاف الإسلامية، التي تُعد الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد.

وبيّن أن استمرار هذه السياسات يهدد بشكل مباشر نظام الوصاية التاريخي القائم على الأقصى.

وأكد أن ما يجري يتجاوز كونه إجراءات أمنية، ليعكس مشروعًا سياسيًا يستهدف تغيير الواقع القائم في الحرم القدسي.

ولفت إلى أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجع على المضي قدمًا في تنفيذ هذه المخططات.

وختم أبو دياب بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا عاجلًا لوقف هذه الإجراءات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.