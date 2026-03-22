دولة قطر تدعم العائلات الفلسطينية العالقة في مصر

في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة قطر لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته، تنفذ المساعدات القطرية، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، برنامجا لدعم العائلات الفلسطينية العالقة في جمهورية مصر العربية، من خلال توفير قسائم شرائية تستفيد منها 10,600 عائلة فلسطينية موزعة على مختلف المحافظات المصرية.

 

ويهدف هذا التدخل الإنساني إلى مساندة العائلات الفلسطينية العالقة في مصر، حيث ستمكّن القسائم الشرائية المستفيدين من شراء احتياجاتهم الأساسية والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يمرون بها.

 

ويأتي هذا الدعم امتداداً للدور الإنساني الذي تقوم به دولة قطر في مساندة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، وحرصها المستمر على تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للفئات المتضررة، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وتعزيز صمودهم في ظل الأوضاع الإنسانية الراهنة.

 

 

