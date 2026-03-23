قوات الاحتلال تعتقل الصحفية لمى خاطر وعددًا من الشبان في الخليل وسلفيت

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت بشكل رئيسي في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الكاتبة الصحفية والأسيرة المحررة لمى خاطر بعد مداهمة منزلها في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة الشيوخ شمالي الخليل، عرف منهما الشاب حسني أحمد السقاوي، عقب مداهمة منزله في حارة الطبل، وتفتيشه.

وطالت الاعتقالات الإسرائيلية الشاب معتصم عقل خلال اقتحام مدينة حلحول شمالي الخليل، فيما جرى اعتقال الشاب شادي برقان بعد مداهمة منزله في حارة العقابة بالبلدة القديمة في الخليل، إضافة إلى عادل محمد علي الجعبري من المدينة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معن نايف البدوي عقب مداهمة منزله في مخيم العروب للاجئين شمال الخليل، إلى جانب الشاب محمد هشام الهيموني من منطقة أبو كتيلة بالمدينة.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان خلال اقتحام المدينة، وهم: غسان الحلبي، عبدالله القزق، أوس عبد يونس، علاء الأسمر، وضياء الأسمر.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملات اقتحام متواصلة تنفذها قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تتخللها مداهمات للمنازل وعمليات تفتيش واعتقال.