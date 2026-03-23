"منتدى الإعلاميين" يدين اعتقال الصحفية لمى خاطر ويطالب بالإفراج الفوري عنها

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال الكاتبة والصحفية لمى خاطر، واصفًا ذلك بأنه خطوة جديدة ضمن سياسة ممنهجة تستهدف حرية الرأي والتعبير وتسعى إلى تكميم الأفواه وملاحقة الكلمة الحرة.

وأكد المنتدى أن اعتقال الصحفية لمى خاطر يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي، وعلى رأسها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تضمن لكل إنسان الحق في التعبير عن آرائه دون مضايقة.

وأشار المنتدى إلى أن استهداف الصحفيين والكتاب الفلسطينيين لن ينجح في كسر إرادتهم أو ثنيهم عن أداء رسالتهم المهنية والإنسانية، بل سيزيدهم إصرارًا على نقل الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال أمام العالم.

وحمل المنتدى سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الزميلة لمى خاطر، مطالبًا بالإفراج الفوري عنها دون قيد أو شرط، ووقف كافة أشكال الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين.

كما دعا المنتدى المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة بحق الأسرة الصحفية الفلسطينية.