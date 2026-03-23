شلل في القطاعين الإنشائي والصناعي نتيجة منع إدخال المعدات وقطع الغيار إلى قطاع غزة

قال عضو اتحاد الصناعات الإنشائية، بسام عطا، إن سلطات الاحتلال تواصل منع إدخال المعدات وقطع الغيار بشكل كامل منذ السابع من أكتوبر، ما أدى إلى تعطّل واسع في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضح عطا لـ"الرسالة نت" أن هذا الإغلاق شمل كافة الاحتياجات الأساسية للصيانة والتشغيل، الأمر الذي وضع غالبية القطاعات أمام تهديد حقيقي نتيجة نقص قطع الغيار والزيوت اللازمة.

وأضاف أن القطاعات الأكثر تضررًا تشمل الكهرباء البديلة، والمخابز، والمشافي، إلى جانب مواتير الكهرباء وكافة المرافق التي تعتمد على أعمال الصيانة الدورية.

وأشار إلى أن المتوفر حاليًا داخل السوق المحلي يقتصر على قطع غيار متهالكة أو مستعملة، في ظل انعدام تام لقطع الغيار الجديدة منذ بدء الإغلاق.

وبيّن أن محاولات إدخال هذه المستلزمات عبر جهود مختلفة لم تنجح، نتيجة الرفض الإسرائيلي المستمر.

ولفت إلى أن القيود لم تقتصر على المعدات فقط، بل طالت أيضًا المواد الأساسية مثل غاز الطهي والسولار، والتي تدخل بكميات محدودة للغاية.

وأكد عطا أن القطاعين الإنشائي والصناعي تعرضا لدمار واسع، حيث تم تدمير نحو 500 معمل بلوك، إضافة إلى 40 مصنع باطون بشكل كامل.

وختم بالقول إن مصانع البلاط والرخام دُمرت بالكامل، مشيرًا إلى أن معظم هذه المنشآت تقع في مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال، ما فاقم من حجم الخسائر، في ظل غياب أي أفق للحل واستمرار الإغلاق.