النجباء للرسالة: اتساع العدوان سيقابله زيادة الاستهدافات بالمنطقة

قال عضو المكتب السياسي في "حركة النجباء"، د. فراس الياسر، إن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على عدة دول في المنطقة أدى إلى إدخال الإقليم بأكمله في حالة من التوتر غير المسبوق.

وأضاف الياسر لـ"الرسالة نت"، أن هذا التصعيد شمل إيران ولبنان وفلسطين والعراق واليمن، ما جعل المنطقة – وفق تعبيره – "برميل بارود قابلًا للانفجار في أي لحظة".

وأوضح الياسر أن الولايات المتحدة كانت تتوهم أن تداعيات هذا التصعيد ستبقى بعيدة عن مصالحها الحيوية في المنطقة.

وأشار إلى أن المؤشرات الحالية توحي بإمكانية اتساع رقعة الاستهدافات لتشمل مصالح أمريكية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن المقاومة العراقية جزء من معادلة الردع، ولن تكون منفصلة عن مجريات المواجهة الإقليمية.

وبيّن أن ما تعرض له العراق من اعتداءات يضعه في قلب معادلة الرد، إلى جانب باقي أطراف محور المقاومة.

ولفت إلى أن استمرار التصعيد الأمريكي سيقود حتمًا إلى ردود فعل مماثلة من جانب إيران وقوى المقاومة.

وختم الياسر بالقول إن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التوتر، في ظل غياب أي مؤشرات على تهدئة قريبة.