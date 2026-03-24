انتحار جندي إسرائيلي داخل ملجأ وسط تصاعد الأزمة النفسية في صفوف الجيش

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بانتحار جندي إسرائيلي بعد أن أطلق النار على نفسه داخل أحد الملاجئ.

وذكر موقع "حدشوت للو تسنزورا" أن مستوطنين عثروا على الجندي جثة هامدة داخل الملجأ، عقب استخدامه سلاحه الشخصي في إطلاق النار على نفسه.

وفي سياق متصل، كانت تقارير إسرائيلية قد أشارت في 14 مارس/آذار الجاري إلى وفاة ابنة الوزيرة أوريت ستروك داخل منزلها في بلدة "أميريم"، وسط شبهات بانتحار.

وتأتي هذه الحوادث في ظل تزايد ملحوظ في حالات الانتحار داخل صفوف جيش الاحتلال خلال عام 2025، ما يعكس أزمة نفسية متفاقمة في المؤسسة العسكرية، خاصة مع استمرار الحرب على قطاع غزة وما تفرضه من ضغوط ميدانية وإنسانية.

وبحسب معطيات نشرها جيش الاحتلال ونقلتها صحيفة "هآرتس"، فقد سُجّلت 22 حالة انتحار بين الجنود خلال عام 2025، وهو أعلى رقم منذ أكثر من 15 عامًا، مقارنة بـ28 حالة في عام 2010، في حين لم يتجاوز المتوسط السنوي خلال العقد الذي سبق الحرب نحو 12 حالة.

حرب انتحار

